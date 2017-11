ESCLUSIVA TMW - Bologna, Chievo e Cagliari: idea Kone a parametro zero

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Moussa Kone, un'idea a parametro zero. Dopo la Serie A con l'Atalanta, prosegue il percorso di crescita in B - prima ad Avellino - poi a Cesena di cui è diventato leader indiscusso. Ieri un gol da favola (contro la Salerniatana, ndr), un contratto in scadenza al prossimo 30 giugno, con Bologna, Chievo Verona e Cagliari che seguono attentamente le prestazioni del giocatore.