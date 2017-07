ESCLUSIVA TMW - Bologna, Crisetig via solo a titolo deinitivo. Crotone alla finestra

Fonte: Dall'inviato a Milano, Francesco Fontana

© foto di Federico Gaetano

Il futuro di Lorenzo Crisetig continua ad essere circondato da punti interrogativi. Nella mattinata di oggi c'è stato un nuovo tentativo da parte del Crotone, ma per ora non sono da registrare sviluppi. L'unica cosa che appare certa è la volontà del Bologna: il club felsineo, secondo le ultime raccolte da TMW, non sta prendendo in considerazione i tanti interessamenti per il prestito. Il ds Bigon infatti vorrebbe cedere il giocatore a titolo definitivo.