ESCLUSIVA TMW - Bologna, idea brasiliana per la difesa: piace Douglas Grolli

Nuova idea per la difesa del Bologna, che in queste ore ha aperto le trattative per arrivare al difensore centrale brasiliano Douglas Grolli: il giocatore è in forza alla Chapecoense ma è attualmente di proprietà del Cruzeiro, che non sembra però intenzionato a puntare su di lui. Sul giocatore sono attente anche un paio di squadre francesi.