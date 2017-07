ESCLUSIVA TMW - Bologna, il Panathinaikos punta Destro: la situazione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sirene dalla Grecia per l'attaccante del Bologna, Mattia Destro. Ci pensa il Panathinaikos, contatti intensi tra le parti. Al momento però il giocatore - in caso di improbabile addio al Bologna - vorrebbe aspettare altre soluzioni in Italia. Il Panathinaikos aspetta e studia la situazione. Mattia Destro nel mirino...