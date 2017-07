ESCLUSIVA TMW - Bologna, Mounier nel mirino del Bursaspor

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sirene turche per Anthony Mounier. L'attaccante classe '87 del Bologna, già in passato nel mirino del Bursaspor, è infatti nuovamente un obiettivo del club biancoverde. Si attendono mosse concrete, con la partenza del francese che potrebbe sbloccare l'arrivo di D'Alessandro per i felsinei.