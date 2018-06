ESCLUSIVA TMW - Bologna, occhi su Okaka. Che piace anche al Wolfsburg

© foto di Federico De Luca

Il futuro di Stefano Okaka potrebbe essere di nuovo in Italia. L'attaccante del Watford, secondo le ultime raccolte da TMW, è infatti finito nel mirino del Bologna in vista della prossima stagione: il club rossoblù sta cercando un rinforzo importante davanti da regalare a Pippo Inzaghi e quello di Okaka è uno dei profili che piacciono. La concorrenza però è alta, visto che sul classe '89 è da registrare anche l'interesse del Wolfsburg in Germania, oltre che quello di alcuni club di Premier League.