ESCLUSIVA TMW - Bologna, tre club di Serie B sulle tracce di Filippo Falco

Fonte: Simone Bernabei

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Benevento, Lecce e Crotone si muovono per il classe '92 Filippo Falco. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il centrocampista offensivo di proprietà del Bologna, reduce da un'ottima stagione a Pescara, sarebbe finito nel mirino di ben tre club di Serie B e potrebbe dunque continuare in cadetteria il suo processo di maturazione. Aggiornamenti previsti nei prossimi giorni.