ESCLUSIVA TMW - Bombardini: “Roma, occhio all’Atalanta. Palermo, torna in A”

© foto di Federico De Luca

“Per la Roma non sarà semplice, l’Atalanta da qualche anno sta facendo bene e ha un’ottima rosa. La Dea è già in forma campionato, può mettere in difficoltà chiunque”. Così a TuttoMercatoWeb il doppio ex di Roma e Atalanta, Davide Bombardini in vista della partita di lunedi.

Da che parte sta?

“A meno che non sia il Bologna faccio fatica a schierarmi per qualcuno, quindi spero vinca chi merita”.

Qualche giorno fa Gasperini si è lamentato del mercato dell’Atalanta...

“Probabilmente si aspettava di più dal mercato. Però trovare un allenatore più bravo per Bergamo è dura.... magari avrebbe voluto una rosa più ampia. Il suo è uno sfogo da capire. È uno che se non è contento si lamenta e comunque, in virtù dei risultati ottenuti, può farlo”.

Questa alla Lazio è stata la settimana dello sfogo di Lotito con Simone Inzaghi...

“Simone si sarà lamentato con il presidente. Però ci sono presidenti e presidenti. Lo sfogo di Gasperini è avvenuto pubblicamente, quello di Lotito doveva rimanere tra lui e il suo allenatore”

Altra partita che lo vede doppio ex: oggi c’è Salernitana-Palermo...

“Il mio cuore, anche in questo caso, è diviso in due. Entrambe hanno fatto un buon mercato, giudicare una partita singola è dura. Vorrei vedere il Palermo di nuovo in Serie A e la Salernitana che ci provi. Dopo gli ultimi anni il Palermo deve tornare in Serie A. E la Salernitana non può fare campionati mediocri. Il Palermo ha fatto un buon mercato per le aspettative. Non potrà ammazzare il campionato, però oggi tutto può succedere. La B è così, non si possono fare pronostici certi. Da tempo dico che mi piacerebbe tornare al Barbera da tifoso, quest’anno lo farò in occasione della partita contro il Crotone, dopo che parteciperò ad un evento dove ci saranno anche altri addetti ai lavori il 3 ottobre, a La Marsa. Anzi, ne approfitto per ringraziare pubblicamente gli organizzatori. Non vedo l’ora di tornare a Palermo...”.