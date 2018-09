ESCLUSIVA TMW - Bonato: "Sassuolo, è ripartito un ciclo. Può esser la sorpresa"

© foto di Federico De Luca

Sassuolo secondo in classifica. Siamo all'inizio del campionato ma la squadra di De Zerbi ha già dato spunti interessanti dal punto di vista del gioco e dei risultati. "L'inizio è stato molto positivo, è partito col botto battendeo l'Inter, una delle candidate allo scudetto, ha pareggiato col Cagliari e la vittoria col Genoa è stata netta", dice a Tuttomercatoweb.com Nereo Bonato, ex ds del Sassuolo. "Si vede in effetti la mano dell'allenatore. La figura del tecnico a Sassuolo è sempre stata importante. E la squadra adesso è destinata a migliorare: può essere la grande sorpresa".

E per De Zerbi può essere la stagione della consacrazione?

"Ha una grande opportunità. Lavora in un ambiente molto organizzato e la società sa far lavorare il tecnico. De Zerbi ha iniziato la stagione dal principio e può davvero mostrare il suo valore".

Tra l'altro la società lo ha scelto per le sue idee. lo ha voluto fortemente...

"E' la scelta di puntare su un allenatore giovane, che dà un gioco propositivo. Negli anni da parte del club è stato sempre seguito questo filone".

E poi ci sono anche ottimi giocatori...

"Dopo un'annata difficile, è stata invertita la rotta ed è ripartito un altro ciclo. La società ha fatto investimenti importanti su giovani come Marlon, Locatelli, Boga. E ha dato fiducia a giovani che erano già presenti in rosa come Lemos e Lirola. E' stata abbassata l'età media, sono stati acquistati giocatori da club di primo piano e c'è la voglia di costruire qualcosa di significativo. Boateng è importante per il rapporto che ha con De Zerbi ma anche perché può essere una guida per i giovani".