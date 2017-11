ESCLUSIVA TMW - Bonato: "Sassuolo col Milan punterà sul ritmo. La squadra c'è"

© foto di Federico De Luca

Cresce l'attesa per la sfida che vedrà il Milan opposto al Sassuolo. Quasi un'ultima spiaggia per Montella che non può assolutamente fallire. I ricordi per i rossoneri peraltro non sono buoni contro il Sassuolo a Reggio Emilia: nel 2014 dopo un ko al Mapei fu esonerato Allegri. "Il Sassuolo cercherà di preparare la gara al meglio viste le sue necessità di rimpinguare la classifica", dice a Tuttomercatoweb.com Nereo Bonato, ex ds degli emiliani. "La squadra proverà ad ottimizzare le risorse a disposizione per mettere in difficoltà i rossoneri".

Come se la giocherà il Sassuolo?

"La squadra di Montella ha più gare nelle gambe ed è reduce dalla sfida di Europa League. Potrebbe essere più stanca e credo che il Sassuolo la metterà sul ritmo".

Finora che cosa a suo parere ha impedito al Sassuolo di trovare una posizione di classifica tranquilla?

"C'è stato un cambio tecnico da assimilare. Dopo cinque anni di Di Francesco c'è bisogno di resettare e ripartire. Qualche infortunio poi ha influito, ma l'organico è buono e vale molto di più della classifica attuale".

Berardi ora è infortunato ma che cosa manca al giocatore per fare il definitivo salto?

"In questo ultimo anno e mezzo è stato perseguitato da infortuni che prima non aveva mai avuto. Il guaio dell'anno scorso lo ha fatto restare fuori quattro mesi e credo che ancora debba recuperare totalmente la condizione".

Adesso quali sono i giocatori del Sassuolo su cui la squadra deve puntare?

"Politano e Falcinelli in avanti sono molto importanti così come la coppia centrale formata da Cannavaro e Acerbi. E a metà campo Magnanelli e Missiroli per senso di appartenenza ed esperienza possono dare qualcosa in più".