ESCLUSIVA TMW - Bonato: "Viola, per Castrovilli futuro da Nazionale"

Nereo Bonato, ds della Cremonese, esprime il suo punto di vista sugli affari conclusi in serie A: "E' stato un mercato molto lungo - dice a TMW - e su questo bisogna riflettere perchè può essere deleterio. Gli allenatori non possono lavorare nelle condizioni migliori. Icardi-Psg? Quella di uscire dall'Inter è stata una scelta giusta, può dare molto al calcio e sarebbe stato un peccato se fosse a rimasto a Milano per stare ai margini. E' una soluzione utile per il bene di tutti". Poi su Berardi, da lui ben conosciuto al Sassuolo: "E' sempre stato un giocatore che ha fatto benissimo, negli ultimi due anni ha avuto qualche problemino fisico. Ha raggiunto ora una maturità tale da poter fare un'annata importante". Quindi su De Paul, da lui avuto all'Udinese: "Rodrigo aveva forse voglia di misurarsi in una piazza diversa. La famiglia Pozzo quando vende lo fa a caro prezzo. La cifra fissata era certamente importante e questo ha fatto riflettere le pretendenti". chiusura su Castrovilli, sempre più interessante centrocampista della Fiorentina, l'anno scoros proprio alla Cremonese "Penso possa diventare da nazionale. E' un interno di centrocampo che ha grandi capacità di inserimento. L'impatto con la Fiorentina è stato positivo, ha fisicità e tecnica, credo possa essere utile anche per la Nazionale. Si vedeva ad occhio nudo che aveva qualità differenti rispetto alla categoria. Ripeto, mi aspetto in futuro la chiamata in azzurro"

Clicca sotto per guardare