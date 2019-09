ESCLUSIVA TMW - Bonetti: "Roma, aspettiamo. Brescia, almeno un punto..."

Dario Bonetti, ex di Roma, Milan e Brescia tra le altre parla di vari temi del campionato alla luce delle gare di ieri. si parte dalla roboante squadra giallorossa di Fonseca. "E' stata una bella vittoria, necessaria - dice a TMW - ora però serve la continuità, il campionato è lungo. C'è anche da dire che a volte il Sassuolo si presta a queste goleade. Bene per la Roma però aspettiamo altre verifiche".

E il Milan?

"E' importante far risultato, poi a tutto il resto si può pensare con più serenità. Il Verona comunque anche in dieci ha giocato una buona gara".

Veniamo al 'suo' Brescia. Un ko che fa male quello di ieri col Bologna

"E' stata una partita condizionata dall'espulsione di Dessena. E' stata un'ingenuità clamorosa, ma la serie A è questa. Il Brescia dovrà lavorare per evitare errori che poi ti possono costare la partita. Resta il fatto che il Brescia ha perso dopo essere stato avanti 3-1. E magari in questi casi anche in inferiorità numerica almeno un punto si può portare a casa".

Che possibilità di salvezza vede per il Brescia?

"Bisogna aspettare anche il rientro di un giocatore importante come Balotelli, può essere un bel valore aggiunto"