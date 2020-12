esclusiva Bonfrisco: "Massa, rosso a Insigne ok. Gattuso simpatico ma dia messaggi giusti"

vedi letture

Angelo Bonfrisco è intervenuto nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com. Con lui si è parlato dell'arbitraggio di Massa ieri sera a San Siro e del rosso a Insigne: "Quando l'insulto diventa diretto all'arbitro, al direttore di gara viene espressamente detto che c'è l'espulsione. Peraltro stiamo giocando partite senza pubblico e ciò che si dice in campo è ascoltato da tutti, viene amplificato. Pare una sciocchezza ma invece cambia il panorama. Quell'imprecazione la sentono tutti, quando vai verso l'arbitro e tutti sentono un insulto come fai a non mandarlo via, sarebbe gravissimo il contrario. Se non lo fa, perderebbe il controllo della partita e della credibilità. Sul rigore voglio dire: le proteste non hanno senso, c'è il Var che controlla. Se vuoi, ci può essere il dialogo ma non la protesta. Anche perchè poi rischi di mettere in difficoltà la tua squadra prendendo il rosso. Quella di Insigne è stata un ingenuità". Poi su Gattuso: "E' molto simpatico ma non si può far passare il messaggio che mandare a quel paese l'arbitro sia un fatto normale. Agli arbitri viene detto che quando c'è un episodio del genere il giocatore va espulso. E viene detto fin dall'inizio, ai ragazzini dei corsi"

