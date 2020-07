esclusiva Bongiorni sul neo juventino Nzouango: "Assomiglia a Varane"

Antonio Bongiorni è uno dei più grandi talent-scout italiani. Per oltre vent'anni è stato osservatore per l'Atalanta e negli ultimi cinque (fino a giugno) per la Juventus. "Coloro che ho visto crescere - dice a Tuttomercatoweb.com - sono tra gli altri Pazzini, Pagano, Guarente. Oltre a Chicco Pisani, che purtroppo non c'è più. E poi Bonaventura, che ho scoperto nelle Marche dopo che era stato scartato da varie società. Pazzini mi ha dato le migliori soddisfazioni. Giampaolo aveva testa da giocatore già da bambino. Ha fatto una gran carriera e poteva fare anche di più".

Che futuro vede per Bonaventura considerato che non resterà al Milan?

Da metà campo in avanti può fare tutti i ruoli con qualità. In una squadra di seconda fascia può fare la differenza ma può stare in una rosa da prima fascia, lo vedo da Lazio o da Roma e può essere determinante"

Ha visto e proposto alla Juve il difensore Nzouango, diciassettenne che approderà in bianconero...

"Fantasioso, non sembra neanche un difensore. Assomiglia un po' a Varane, poi chiaramente bisogna vedere come si adatterà al campionato italiano".

Bongiorni dopo oltre trent'anni da direttore generale al Margine Coperta (club che ha sfornato tanti talenti) è ora al Seravezza Pozzi calcio, sempre in Toscana

