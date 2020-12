esclusiva Boniek ricorda Rossi: "Amico vero. Mi si è spezzato il cuore stamattina"

Zibì Boniek è commosso quando ricorda Paolo Rossi, suo compagno nella Juventus negli anni Ottanta. Gli tornano in mente anni di successi ma soprattutto il valore della persona. "Mi dispiace tantissimo - dice a TMW - e appena ho saputo la notizia stamattina mi si è spezzato il cuore. Stava male ma non lo sapevo, Paolo era capace di nascondere i suoi problemi. Lo ricordo come uno die più sorridenti e disponibili, sempre pronto per tutto. E' stato un amico vero, in campo col suo numero 9 e fuori. Mi diceva spesso: vieni a trovarmi ad Arezzo, dove ha un agriturismo. Non è stato possibile".