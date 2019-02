ESCLUSIVA TMW - Bonini: "Futuro Allegri? Discorsi che creano confusione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allegri a fine ciclo con la sua Juve? In attesa del ritorno di Champions con l'Atletico Madrid, i fari sono puntati proprio sul futuro del tecnico e il suo eventuale sostituto. "Credo però che i programmi veri vadano fatti più avanti - dice a Tuttomercatoweb.com Massimo Bonini, ex centrocampista bianconero - c'è una gara di Champions importantissima da giocare e ora con questi discorsi si crea solo confusione. E' solo un modo per mettere tensione e pressione alla società ma non c'è da parlarne. Quel che dovrà esser fatto, verrà valutato quando si arriverà verso la fine della stagione e a quel punto, per stabilire se si è arrivati alla fine di un ciclo, si giudicherà come si è comportata la squadra. Quel che è accaduto in campionato comunque è sotto gli occhi di tutti. E' vero c'è stata l'eliminazione dalla Coppa Italia ma quello non era l'obiettivo primario".

Allegri però potrebbe sentire di dover cambiare squadra?

"Dipenderà dalle sue motivazioni. Sarà lui a doversi sentire ancora protagonista. Se ha motivazioni non ci sono problemi, e credo che ne abbia. Peraltro, non è per niente facile trovare un'altra società come la Juve".

Passando invece ai calciatori che pensa di un eventuale scambio Dybala-Icardi?

"Non ritengo possa andare in porto, anche se nel calcio poi può succedere di tutto. Credo che i due club si terranno i loro giocatori: l'Inter, Wanda permettendo rinnoverà con Icardi e la Juve non si priverà di Dybala".