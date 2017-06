ESCLUSIVA TMW - Bonini: "Juve, peccato per Dani Alves. Chi resta sia motivato"

Beppe Marotta, ad della Juventus, ha confermato oggi che con Dani Alves ci sarà la risoluzione consensuale. Dopo un solo anno se ne va il brasiliano che ha saputo anche essere decisivo. Massimo Bonini, ex centrocampista juventino commenta: "Peccato, mi dispiace perchè soprattutto nella seconda parte della stagione ha dato qualcosa in più alla squadra, in fase difensiva e offensiva. Col Barcellona è stato eccellente: anche se ha un'età non giovanissima, è ancora integro e sa pure far gol".

Ha però rilasciato interviste molto discutibili anche in riferimento alla Juventus...

"Sì, tutto questo è stato molto strano. Faccio un esempio: Evra non voleva più stare alla Juve e i bianconeri lo hanno accontentato. Se un giocatoree vuole andar via la juve nohn lo trattiene".

In pratica è ciò che ha detto Marotta anche su Alex Sandro

"Credo che siano parole giuste. Un giocatore deve restare convinto. Se non ha più stimoli, sopratutto nelle grandi squadre è un problema. Occorre aver voglia di raggiungere gli obiettivi e alla Juve devi vincere sempre. I bianconeri ti danno l'opportunità di lottare per grandi traguardi poi ogni giocatore ha i suoi elementi di valutazione. Io non lascerei mai la Juve, trovare una società organizzata e in ascesa come quella bianconera è dura".