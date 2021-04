esclusiva Boninsegna: "Dodici signori hanno cercato di rovinare il calcio con una pugnalata"

Del Roberto Bonisegna calciatore, delle sue mirabolanti gesta da attaccante, delle sue rovesciate, dei titoli con Juventus e Inter, di quel che ha fatto con l'Italia, si è scritto in ogni accezione. Del Roberto Bonisegna uomo di politica, di quello che è stato definito 'il comunista che giocava per Agnelli', lui stesso specifica a Tuttomercatoweb.com che "sono uomo di sport, prima che d'ogni altra cosa. Mio padre era di sinistra ("era nel consiglio di fabbrica, alla Burgo. Bastava che facesse un fischio e si fermava il reparto", ha avuto modo di dire, ndr), ma non sono mai stato iscritto a un partito".

Sicché la sua è la visione di un uomo di sport, libero, fuori dagli schemi e dai colori, e quando la discussione e la domanda verte su quello che potrebbe essere un giorno il futuro di Andrea Agnelli liquida rapido il discorso dicendo che "su quel terreno non voglio esser portato e non voglio andare". La Superlega è il tema principale di discussione. "Questi dodici signori, hanno tentato di rovinare il calcio -spiega Bonimba, soprannome creato da Gianni Brera-. Erano pieni di debiti, per causa loro, e volevano fare questa lega. Volevano copiare il professionismo del tennis inventato da Jack Kramer ma è stata una pugnalata alla schiena. E come è nata, è finita. Si sono accorti di aver fatto un errore".

Hanno fatto il passo indietro in tempo?

"Hanno fatto in tempo a ritirarsi ma Lega, Uefa e Fifa avrebbero dovuto lasciarli fare e avrebbero dovuto radiarli..".

E' rimasto deluso da Juventus, Inter e Milan?

"Deluso... Che dire, ci hanno provato. Sono stati intelligenti a fermarsi a e capire lo sbaglio".