ESCLUSIVA TMW - Boninsegna: “Inter, bene gli esperti ma occhio all’età. Manca il vice Lukaku”

esclusiva Boninsegna: “Inter, bene gli esperti ma occhio all’età. Manca il vice Lukaku”

Roberto Boninsegna ha parlato a TMW al Festival dello Sport soffermandosi anche sulla sua Inter: “Spero sia l’anno buono per i nerazzurri - ha detto - i rinforzi ci sono stati e ora forse ci anche troppi giocatore qualcuno può andare in confusione. Resta il duello con la Juve. Ci sono si giocatori esperti ma hanno anche una certa età. E in qualche caso bisogna vedere il lato infortuni. Forse manca qualcosa a centrocampo. Sì c’è vidal ma ha 33 anni. E poi serve un sostituto di Lukaku, manca un giocatore alla sua altezza in panchina”.

