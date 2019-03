ESCLUSIVA TMW - Bonsignore (Corsport): "Allegri sa come gestire Kean"

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conquistare i tre punti, senza possibilità alcuna di rallentare la corsa scudetto. Massimiliano Allegri toglie ogni alibi ai suoi, e mette tutti in guardia alla vigilia di Juventus-Empoli. “Il fattore psicologico farà la differenza, proprio come ha detto il tecnico in conferenza stampa – spiega Filippo Bonsignore del Corriere dello Sport ai microfoni di TMW -. Anche perché dopo due settimane con tre quarti di squadra in giro per il mondo per gli impegni delle Nazionali, guardando i 15 punti di vantaggio in classifica rispetto alla seconda, si potrebbe dare qualcosa di troppo per scontato. Ecco perché, giustamente, il tecnico della Juventus ha voluto battere su questo aspetto ripetendo più volte che i suoi hanno già concesso troppo con la sconfitta con il Genoa. Con l’impegno della Champions imminente, fare bene in campionato è fondamentale al fine di chiudere prima possibile la pratica scudetto”.

Sarà la prima volta con Cristiano Ronaldo indisponibile…

“Era rimasto a riposo in un paio di occasioni finora, con una scelta ponderata sul calendario. Ad ora, è l’uomo della Juve che ha giocato di più con i suoi oltre 3600 minuti in campo. Sarà uno stimolo per tutti gli altri far vedere che la squadra non è CR7-dipendente. La rosa comunque è attrezzata e ha tutto il valore necessario per affrontare al meglio le prossime tre partite”.

Allegri ha stemperato anche gli entusiasmi su Kean, giusto proteggerlo in questo momento?

“Credo di sì. Allegri conosce troppo bene i rischi per i giovani nel calibrarsi quando vengono portati alle stelle e i possibili crolli successivi. Giusto celebrare un ragazzo di 19 anni che va in Nazionale e segna in due partite consecutive, anche se gli avversari non erano di primissimo livello. Altrettanto giusto il lavoro del tecnico che prova a riportare tutto nella giusta dimensione. Kean ha tutte le carte per arrivare lontano, è una forza della natura che non trema quando c’è da entrare in campo una partita decisiva in Champions, come con l’Atletico, sfiorando addirittura un gol decisivo. È giusto accompagnare questo percorso di crescita, Allegri lo ha fatto con i tutti i giovani che gli sono capitati sottomano, per far sì che possa diventare quel campione che tutti ci aspettiamo”.