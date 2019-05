ESCLUSIVA TMW - Bonsignore: "Non sarà CR7 a scegliere l'allenatore"

Fonte: Giovanni Albanese

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si è conclusa da poco la conferenza stampa congiunta di Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli e per parlare di tutti gli argomenti caldi di casa Juventus la redazione di TuttoMercatoWeb.com ha intercettato Filippo Bonsignore del Corriere dello Sport. Queste le sue parole: "Dobbiamo attendere per capire chi sarà il successore di Allegri. Abbiamo visto la commozione vera sia del tecnico, che ha ricevuto l'applauso della squadra, che di Agnelli. È stato il ciclo più vincente della storia della Juve ed è stato giusto ringraziare l'allenatore. La frase chiave della conferenza stampa è quella che dice che è stato giusto capire quando fosse il momento di chiudere questo capitolo e di dire basta. Allegri lascia una squadra vincente che adesso deve cercare di vincere la Champions League. Fa riflettere l'assenza di Nedved in questa conferenza stampa".

Quanto peserà sulla scelta del prossimo allenatore la presenza in squadra di Cristiano Ronaldo?

"L'arrivo di CR7 ha alzato il livello internazionale della Juventus. La società non deciderà in base a quello che dice Ronaldo, la progettualità va avanti, ma credo che comunque verrà chiesto un parere anche al giocatore".