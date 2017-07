ESCLUSIVA TMW - Bonucci-Milan, Bonetti: “Juve tradita, affare inaspettato"

Leonardo Bonucci al Milan, la firma del difensore è attesa a breve. Intanto Dario Bonetti, ex calciatore della Juventus e dei rossoneri, ha commentato l'affare attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com. “Certamente è stata una operazione inaspettata, Bonucci è un grande difensore e per il Milan si tratta di un ottimo innesto”, le parole di Bonetti che ha poi proseguito: “Se si può parlare di tradimento sportivo in chiave Juve? Credo di sì, anche se la situazione dovrebbe essere analizzata a fondo. Il trasferimento, secondo me, non avviene per una questione economica. Evidentemente s'è rotto qualcosa tra la Juventus e il calciatore”.

Bonucci, in chiave Milan, può davvero spostare gli equilibri? “Probabilmente sì, si tratta di un ottimo difensore. Certamente deve confermarsi adesso con la maglia rossonera, ma ha un'età che gli permette di migliorare ancora tanto”.