ESCLUSIVA TMW - Bonucci-Milan, domani l'ultimo ok: i dettagli del contratto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' la trattativa dell'estate. Senza dubbio. Per modalità e tempistiche, una delle più clamorose degli ultimi anni. Leonardo Bonucci dalla Juventus al Milan, con le società messe in contatto da Alessandro Lucci che è stato intermediario di una trattativa pronta a chiudersi. Manca solo l'ultimo sì per quello che è stato un vero coupe de teatre da parte dei protagonisti dell'affare. Domani l'ultimo ok, finale, con Lucci in stretto contatto con Marotta, Fassone e con il giocatore. Che è atteso dunque nelle prossime ore a Milano dopo che tutto sarà definito su un maxi contratto da 4 anni a 8 milioni più 2 di bonus a stagione. Un'affare da record, ancora non chiuso ma agli ultimi dettagli. Portato avanti sotto traccia, in silenzio, come accade coi grandi affari. Per la trattativa dell'estate e non solo...