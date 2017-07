ESCLUSIVA TMW - Bonucci-Milan, parla Moggi: "Con me mai ai rossoneri, solo all'estero"

© foto di Simone Calabrese

Leonardo Bonucci dalla Juventus al Milan. "Un bell'acquisto per il Milan. È il miglior difensore in Italia in questo momento", dice a TuttoMercatoWeb l'ex dg bianconero Luciano Moggi. "L'addio alla Juve? Evidentemente qualcosa è successo tra lui e l'allenatore, non lo so. Ma io non lo avrei dato mai al Milan perché è una diretta concorrente, gli avrei detto: 'ti do all'estero, sennò rimani qua e non rompere i c....'. Nel calcio - prosegue Moggi - non credo alle bandiere, sono tutti professionisti. Comunque Bonucci è un grande rinforzo per il Milan".

