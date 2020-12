esclusiva Bordin: "Dea col Real dura ma non impossibile. E' matura per giocare con chiunque"

Roberto Bordin analizza il prossimo avversario di Champions dell'Atalanta. Da grande ex bergamasco soppesa bene le qualità della squadra di Gasperini e anche quelle di un avversario dal nome altisonante, Real Madrid. "Di sicuro si tratta di un impegno importante, però - spiega a TMW - l'Atalanta ha fatto vedere in Champions di poter affrontare qualsiasi avversario. E' maturata molto, quel che sta perdendo o ha perso in campionato lo ha guadagnato in Champions. E' un match difficile ma può farcela. L'Atalanta ha la giusta mentalità anche in Europa, è cresciuta come gioco società e sa come affrontare bene le sfide di gran livello".

Il Real peraltro non è più quello di un tempo...

"Sì, ma è sempre un Real con giocatori incredibili e con un allenatore che a mio parere sa il fatto suo. La squadra resta forte anche se magari in questo periodo ha calo. Però ripeto è una sfida difficile ma non impossibile"

Il caso Papu Gomez: come valuta lo sfogo di oggi dell'argentino?

"E' successo qualcosa, è innegabile. Peccato che tutto ciò avvenga in un momento così importante della stagione. E' un problema che esiste e l'ideale sarebbe risolverlo all'interno, nel chiuso dello spogliatoio. Poi, certo, c'è sempre una finestra di mercato a breve e si può vedere cosa succederà. Peccato anche perchè rischia di togliere concentrazione. Tutto senza dare colpe specifiche a nessuno perchè dall'esterno è dura farlo"

Inevitabilmente ci sarà l'addio col Papu Gomez?

"Spero sempre in un grosso chiarimento ma dovrebbe avvenire subito se c'è la volontà da parte di tutti. Per riportare tranquillità".