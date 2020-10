esclusiva Bordin: "Napoli battuta d'arresto, non ridimensionato. Dea, per lo scudetto c'è"

Grande ex di Atalanta e Napoli, Roberto Bordin inquadra il momento delle due squadre alla luce degli ultimi risultati in Europa. I partenopei sono stati a sopresi battuti in casa dall'Az Alkmaar: "Se si fa riferimento alla gara con l'Atalanta in campionato è chiaro che per i partenopei si tratta di un ko inatteso, ma in campo europeo è altra un'altra cosa, gli impegni sono diversi. Sicuramente è battuta d'arresto".

Che è successo a suo parere?

"Le gare diverse, possono incanalarsi nel modo sbagliato e non riesci a reagire al risultato. Sono situazioni che succedono, ma credo che il Napoli possa rialzarsi subito. Leggendo le parole di Gattuso è vero che ora si parte in salita però è un piccolo passo falso è si può rimediare".

L'attacco stavolta non ha funzionato...

"Ripeto, si fa riferimento al match con l'Atalanta quando l'attacco ha segnato con facilità ma la questione è sempre legata al collettivo. E' stata una giornata storta per prestazione e risultati e in questo caso allora si fa riferimento a chi non segna. Ma il Napoli non esce ridimensionato, è stata battuta d'arresto. Il calcio è questo, gli episodi a volte ti condizionano. non c'è niente di compromesso, conoscendo Gattuso ridarà subito la carica giusta a tutti"

L'Atalanta si è subita rialzata...

"Ha fatto il percorso inverso, male in campionato dove è stata irriconoscibile, si è poi imposta in Champions fuori casa tornando ad essere quella dell'anno scorso. Il ko di Napoli è servito per reagire. Ora anche Ilicic sta recuperando, è un giocatore importante, di livello superiore, un valore aggiunto. Si sta sacrificando per uscire da questo momento.

Atalanta insomma sempre da scudetto?

"Ci sono tante candidate al titolo, ora tra l'altro c'è pure il Milan che sta volando. Le altre se la giocano fino alla fine, è presto per stabilirlo ma ce ne sono tante".

C'è anche l'Atalanta?

"Certo".