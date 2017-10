ESCLUSIVA TMW - Bordon: "Inter, per lo scudetto puoi giocartela. Handa super"

L'Inter cerca certezze. Domani contro la Samp la squadra di Spalletti proverà addirittura a portarsi momentaneamente in testa alla classifica. Ivano Bordon, ex portiere nerazzurro che ha vestito anche la maglia doriana spiega anche a proposito delle ambizioni scudetto interista: "L'Inter ha dimostrato di poter giocare alla pari col Napoli. Credo che anche con la Juve sia una delle pretendenti per lo scudetto. Sabato sera - prosegue Bordon a Tuttomercatoweb.com - ha fatto una buona gara dando la sensazione di essere compatta e solida. Ripeto, se la può giocare".

In più c'è anche un Handanovic determinante...

"Sì, sta compiendo interventi eccellenti. E conferma di essere di sicuro affidamento. E' inamovibile e indiscutibile. Non so se in questo momento sia il migliore in assoluto della serie A ma viste le situazioni di pericolo che ha risolto mi sento di dire che sia il primo o il secondo".

La Samp invece oltre ad essere in forma gioca anche molto bene...

"Sì, è temibile, Giampaolo ha dato alla squadra l'impronta giusta. I giocatori hanno molta fiducia e i risultati aiutano".

Che Samp si aspetta?

"Ha una buona fase difensiva, complessivamente è una squadra compatta abile e pericolosa quando deve uscire e ripartire".