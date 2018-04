ESCLUSIVA TMW - Bordon: "Inter, Spalletti ha comunque fatto bene. CL? Si può"

"Per la Champions ci sono ancora tante possibilità". E' fiducioso Ivano Bordon, storico portiere nerazzurro. Ad oggi la squadra di Spalletti è quinta ad un punto di distanza da Lazio e Roma. Certo, se dovesse essere questo il piazzamento finale potrebbe tornare in discussione anche lo stesso Spalletti. "A mio parere - dice a Tuttomercatoweb.com - il tecnico ha fatto bene e ha dato fiducia a giocatori che dal punto di vista del rendimento non erano stati così rassicuranti. Ha dato morale fiducia. E per la Champions se la giocherà fino alla fine".

Se però si ferma Icardi l'Inter non segna...

"Contro il Torino l'argentino non aveva fatto male, era stato sfortunato. Ha sbagliato due occasioni con il Milan ma di solito se gli passa accanto una palla in area non perdona. E' un giocatore che va servito in un certo modo, non è uno che rientra e va a aiutare la fase difensiva".

Gli altri non riescono a segnare...

"Questo è vero. Dovresti provare qualche giovane ma adesso non è possibile, non è il momento".

Ora c'è il Cagliari...

"E' una squadra che dà fastidio, anche per la qualità dei suoi giocatori. Ma credo che l'Inter ce la farà. E poi sarà determinante la sfida con la Juve il 28 aprile".