ESCLUSIVA TMW - Borriello, compleanno con rinnovo: l'agente vola a Ibiza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un compleanno da ricordare. Marco Borriello e il Cagliari, avanti insieme. L'agente Andrea D'Amico è in partenza per Ibiza, trascorrerà il compleanno, domani, con il giocatore e contestualmente dovrebbe arrivare la firma sul nuovo contratto fino al 2019. Un compleanno speciale e un regalo per tutti i tifosi del Cagliari. Borriello ancora rossoblù e a fare da cornice alla firma ci sarà Gianluca Vacchi: un dj speciale per un compleanno speciale...