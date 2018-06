ESCLUSIVA TMW - Bortolazzi: "Milan, che incertezza. Pulgar, che giocatore"

© foto di Vincenzo Balzano

A Milano Marittima a margine del premio Carlino d'Oro ha parlato con TMW Mario Bortolazzi, ex giocatore di Milan e Fiorentina e vice di Donadoni al Bologna. "La situazione di incertezza dei rossoneri è difficile da vivere - ha detto - avevano conquistato sul campo l'accesso all'Europa League e ora devono sperare. Rimanere fuori sarebbe grave. Il lavoro di Gattuso comunque è stato ottimo lavoro con i giovani e con la pazienza e il gioco ha fatto un bel campionato".

La Fiorentina ora potrebbe entrare in Europa. Che pensa dei viola?

"Ha fatto molto bene, ha dovuto affrontare la tragedia di Astori e si è compattata raggiungendo una buona posizione. Il futuro di Chiesa? Non dò consigli, in casa ha un padre che è la persona giusta per indicargli la strada. Federico è un gran talento: io ho comunque avuto la possibilità di allenare Verdi, che ha anche lui grandi mezzi e forse non sa quanto queste possibilità siano grandi per lui. Andare al Napoli ora era una cosa giusta da fare"

Pulgar è un bel centrocampista?

"Ho un debole per Erick, è un ottimo giocatore dalle grandi potenzialità e personalità. Tiene in mano la squadra, sa farla girare. Col tempo diventerà ancor più forte".

