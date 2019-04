© foto di Vincenzo Balzano

C'era anche Mario Bortolazzi alla presentazione del libro di Chicco Evani. Da ex viola ha parlato pure della Fiorentina: "Il vero obiettivo stagionale - ha detto - è far risultato a Bergamo. A chi aggrapparsi? Anche a Muriel. Lo conosciamo, col tempo è cresciuto, ha acquisito esperienza, ha consapevolezza delle sue qualità. E in questo momento fa la differenza e può essere l'arma in più dei viola". Poi sul Milan: "Il derby ha lasciato strascichi e deve riprendersi. Con la Samp ad esempio ho visto un atteggiamento di voler vincere il match più dei blucerchiati che dei rossoneri. Il vero punto debole del Milan, se così vogliamo dire, è stata l'assenza di Bonaventura, giocatore che sa inserirsi con i tempi giusti ed è in grado di aiutare l'attacco. Ha pesato. Suso in calo? Sì, ma davanti il Milan ha alternative, mentre in mezzo al campo chi ha più qualità offensive era proprio Bonaventura, mentre gli altri sono più di manovra o di contenimento"

