ESCLUSIVA TMW - Bortolazzi: "Napoli, capacità di rimonta. Genoa, gran Piatek"

Una chiacchierata con Mario Bortolazzi, ex centrocampista di Fiorentina, Milan e Genoa e fino alla stagione scorsa al Bologna come vice di Donadoni. Si parte da ciò che a suo parere è stato più eclatante in questo avvio di campionato: "Mi ha colpito la capacità del Napoli di reagire e di recuperare due partite che stava perdendo. Per il resto - spiega a Tuttomercatoweb.com - mancano 36 turni ed è difficile pensare di poter dare giudizi definitivi. C'è stata la falsa partenza dell'Inter ma i nerazzurri avranno modo di recuperare".

Con Nainggolan può cambiare il volto dell'Inter?

"In generale, un giocatore da solo non può bastare, pur essendo il belga molto importante. Se gli altri giocatori non stanno bene o se come contro il Torino nel secondo tempo hanno un rendimento inferiore, un solo calciatore non è sufficiente. Ma ripeto, l'Inter ha tutto per recuperare"

La Fiorentina che impressione le ha fatto?

"Per quel che ho visto, i nuovi che hanno giocato sono stati determinanti. Gerson ha disputato un'ottima gara e se trova continuità, questa può essere la sua stagione. Le qualità ci sono".

Due parole anche sul Genoa che sta mettendo in evidenza il polacco Piatek...

"Avevo visto i gol che aveva realizzato in Coppa Italia dimostrando di essere un giocatore d'area che sa sfruttare le occasioni. La gara di Coppa Italia magari faceva poco testo però in campionato ha esordito con il gol è questo è un segnale molto importante".