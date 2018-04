ESCLUSIVA TMW - Braglia: "Genoa, con Ballardini in futuro puoi puntare all'EL"

Anche Simone Braglia, portiere del Genoa che nel '92 approdò in semifinale di Uefa, racconta le sue sensazioni su Ballardini. Per il tecnico dei rossoblù è ancora in dubbio la permanenza nella prossima stagione (per ora non c'è stato il rinnovo del contratto). "Non conosco personalmente Ballardini -dice a Tuttomercatoweb.com - però per lui parlano i fatti. Senza di lui sarebbe stata dura per il Genoa salvarsi. Credo che un tecnico come lui, con una squadra più forte, potrebbe dare ai tifosi le soddisfazioni che meritano. E sarebbe anche, a mio parere, la persona giusta per far riconciliare la società con i tifosi. Ma credo che se non viene confermato non ci sia questa voglia da parte del club".

Il Genoa insomma potrebbe puntare anche all'Europa con Ballardini?

"Sì, a quell'Europa che ho lasciato io da genoano. Manca qualche tassello in mezzo al campo e in avanti, mentre la difesa è a posto come dimostrano i numeri"

Dare il Genoa a Davide Nicola come sarebbe?

"Apprezzo l'uomo prima che il tecnico. Per ciò che ha fatto a Crotone giù il cappello. Ripartire da lui sarebbe comunque una buona ripartenza. E' un ex genoano e sarebbe l'uomo giusto. Sia Nicola che Ballardini sono due persone di una profonda integrità morale. Si avvicinano, come umanità, a Bagnoli".