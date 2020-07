esclusiva Braglia: "Genoa, derby gara della vita. Ma la squadra è stata abbandonata dal club"

Ossigeno puro per il Genoa ieri vittorioso contro il Lecce. Ma ora per continuare a sperare nella salvezza per i rossoblù sarà importante almeno non perdere il derby con la Samp in programma tra due giorni. "Ieri i tre punti erano obbligatori ma la partita della vita per salvarsi sarà proprio il derby. Sarà fondamentale", dice a Tuttomercatoweb.com Simone Braglia ex portiere genoano che vorrebbe vedere un maggior sostegno del club alla squadra. "A livello motivazionale può essere molto pericoloso perdere il derby anche perchè mancano poche gare".

La Samp potrebbe avere adesso un pizzico di carica in meno?

"No, il derby è il derby e vive sulla goliardia di tutto l'anno. Sono gare sentitissime, a sè stanti".

E' un Genoa comunque con un buon morale...

"Sì, la partita di ieri era imprescindibile anche se il Lecce forse forse meritava anche il pari. Però per fortuna per una volta gli episodi sono stati a favore del Genoa".

Che cosa servirà in queste ultime partite?

"La voglia dei giocatori di far rimanere la squadra nella dimensione che più le appartiene. Stiamo parlando del club più antico d'Italia. Ma sono sicuro che per i giocatori sia così. Non so se sia così a livello societario, vedo il club assente, nessuno si fa vedere in questo momento così delicato. In questo caso servirebbe qualcuno che ci mettesse la faccia e invece mi sembra che la squadra sia stata abbandonata".