ESCLUSIVA TMW - Braglia: "Genoa forte. Piatek un mix di Simeone e Milito"

"E' un Genoa più forte dell'anno passato". Simone Braglia, ex portiere rossoblù non ha dubbi. La campagna acquisti condotta dal club ligure ha reso più qualitativa la squadra. "L'unico dubbio - spiega a Tuttomercatoweb.com - è legato al portiere. Se Marchetti è sui livelli che aveva a Cagliari, allora il Genoa può ambire anche a posizioni importanti. Sono arrivati al Genoa due portieri che però sulla carta non sono all'altezza di quelli che sono partiti. Masrchetti, ripeto, può tornare quello di un tempo, ma l'anno e mezzo di inattività potrebbe pesare. E in caso di infortuni alle sue spalle c'è Radu che è un portiere di prospettiva".

Piatek e Kouamè che impressione le hanno fatto?

"Quest'anno il Genoa ha quello che non aveva l'anno passato. A questi due calciatori aggiungo anche Favilli, altro ottimo attaccante. Piatek è un mix tra Simeone e Milito: Simeone per la forza, Milito per l'astuzia. Kouamè è quel giocatore che può essere la spalla di Piatek. Ha agilità mista a potenza. E ha fatto vedere di avere anche fondamentali importanti".