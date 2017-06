ESCLUSIVA TMW - Braida-Fiorentina, possibile contatto di mercato

Fonte: Marco Conterio

© foto di Pietro Mazzara

Ariedo Braida, direttore sportivo per l'estero del Barcellona è da poco arrivato in un noto albergo di Milano in zona 'Repubblica' dove è presente anche il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino. Possibile che avvenga un contatto tra le parti con al centro della 'chiacchierata' l'esterno Cristian Tello, che ha passato l'ultimo anno e mezzo in prestito a Firenze, ma anche Federico Bernardeschi, che in Spagna hanno accostato a più riprese ai blaugrana.