esclusiva Branco: "Genoa, Bagnoli maestro e che punizioni. R. Carlos ha imparato da me"

Punizione da trentacinque metri, sul centro-destra. A cavallo degli anni Ottanta e Novanta, in Serie A i portieri iniziavano a tremare quando affrontavano il Genoa. Sì perchè sul pallone si portava Branco e la sua potenza e precisione erano micidiali. "I miei segreti erano principlamente due - racconta a Tuttomercatoweb.com - il mio modo naturale di calciare e l'allenamento. Mi esercitavo parecchio, con tante ripetizioni. In modo che poi su 2-3 calci da fermo che arrivavano, uno potessi metterlo dentro. Ho imparato molto da Eder, l'ex attaccante che giocò anche i Mondiali dell'82. Tra i gol su punizione segnati col Genoa ricordo quello nel derby contro la Samp a Pagliuca (un tiro potentissimo all'incrocio che consigliamo di andare a rivedere su youtube, ndr). Proprio mentre parlo sto guardando un quadro sopra di me con la foto di quel gol". Ora Branco fa il coordinatore tecnico delle nazionali giovanili e col suo occhio clinico cerca di regalare consigli preziosi ai ragazzi.

Ci tolga una curiosità: su punizione calciava più forte lei o Roberto Carlos?

"Roberto Carlos ha giocato con me e ha imparato da me... Ma lo ha detto lui eh, non sono io a dirlo. Anche oggi comunque nelle partite che gioca ancora, calcia molto forte".

Tra i gol a cui è più affezionato, quali ricorda?

"Uno a Taffarel contro il Parma dopo un derby, un altro contro la Juve e quel giorno conquistammo anche l'ingresso in Uefa ai danni proprio dei bianconeri. E poi un'altra gran punizione fu quella contro il Liverpool in Uefa (anche questa consigliamo di andarla a rivedere, ndr)".

Era il Genoa di Bagnoli...

"Sì, tre anni con i rossoblu bellissimi, di cui due con un allenatore, Osvaldo Bagnoli, che mi ha insegnato che il calcio è semplice. Oggi ci sono tanti professori che inventano chissà cosa e invece lui non inventava ma faceva andare forte la squadra. Era ed è una persona obiettiva, che dava fiducia a tutti. Con lui ho capito che il calcio è più facile di quel che si pensi".

Oggi quali sono gli allenatori che le piacciono?

"Klopp, Guardiola, Mourinho, Tite, Sampaoli. Bagnoli però aveva altre caratteristiche: oggi ci sono staff numerosi e molte cose sono cambiate. Lui faceva il riscaldamento con noi, così come Bruno Giorgi al Brescia".

Di Genova cosa si porta nel cuore?

"La squadra, il gruppo era forte e unito. Tutti ci accolsero bene a noi stranieri. Eravamo io, Skhuravy e Aguilera. Bellissimo ambiente, io vivevo a Quinto davanti alla spiaggia. Mi piacevano molto i mandilli al pesto, una specie di lasagne, un piatto molto tipico. Ricordo che con Toninho Cerezo almeno una volta al mese andavamo a Portofino per mangiare l'astice e un buon vino bianco freddo".

Lei ha giocato anche nel Brescia: che cosa ha provato nel vedere la città così colpita dal coronavirus?

"Molto triste. Ho vissuto lì e mi dispiace per tutta la Lombardia così come per l'Italia in generale. Questa del coronavirus è una guerra incredibile che ha colpito tutto il mondo e bisogna pregare perchè possa passare velocemente".

Che ricordi ha di Brescia?

"E' stata la mia prima squadra in Europa. Ero giovane, la squadra non era fortissima ma fu un'esperienza importante e formativa per me. A Brescia ho imparato anche l'italiano. Poi passai al Porto e due anni dopo tornai in Italia, al Genoa. A Brescia è stato comunque bello, ho incontrato persone simpatiche anche se facevo un po' troppo freddo".

Adesso lei di cosa si occupa?

"Vivo a Rio ma siccome ora anche qui tutto il calcio è fermo sono tornato nel sud, a Bagè, nella casa della mia città natale, dove la situazione è abbastanza tranquilla. Ora sono il coordinatore tecnico di tutte le nazionali giovanili dall'Under 16 alla 20, e anche dell'olimpica. Vediamo un po' quando tornerà il calcio, qui ci sono anche i campionati statuali da finire e il calendario è un problema".

Ha seguito quindi anche il campionato italiano?

"Sì, seguo anche i vari calciatori della nostra nazionale. Adesso la serie A sta tornando ad essere molto interessante, sta recuperando prestigio. La Juve è in testa però c'è più equilibrio, l'Inter è migliorata e c'è anche una bella Lazio. Quanto ai giocatori Paquetà è giovane e non ha ancora mostrato il suo potenziale. Douglas Costa è forte ma purtroppo ha spesso guai fisici. Certo, per la sua forza è molto importante. Lucas Leiva ha iniziato con me al Gremio, gran giocatore con un'esperienza eccezionale. Tra gli italiani mi piace Insigne che è molto tecnico ma anche Immobile. Balotelli? Quest'estate si diceva che dovesse arrivare al Flamengo ma poi è andato al Brescia. Si parla molto del suo carattere: l'importante è che poi risolva le partite. Così si aggiusta tutto".

Tra i talenti brasiliani di oggi chi segnala?

"Fare i nomi è complicato. Posso dire però che l'anno scorso la nostra Under17 ha vinto il mondiale in finale contro il Messico. Ci sono giocatori interessanti anche nella classe 2004. E nella nostra Olimpica ci sono calciatori che militano anche nella nazionale maggiore. Tra gli 'italiani' seguo non solo Paquetà ma anche Luiz Felipe della Lazio e Ibanez dell'Atalanta per fare alcuni esempi".

Chi è il nuovo Branco?

"Ognuno ha le sue caratteristiche. L'anno scorso al mondiale under17 c'è stato un ragazzo, Patryck del San Paolo, è stato eletto miglior terzino sinistro del torneo. Ma speriamo che alla fine ne venga fuori uno meglio di me. Comunque sui ragazzi voglio dire un'altra cosa".

Prego.

"Proprio ieri Globo Tv ha fatto rivedere la finale della Coppa del Mondo del '94 quando con i miei compagni abbiamo vinto battendo l'Italia in finale. Mi fa piacere che vengano trasmesse queste partite soprattutto per le nuove generazioni, in modo che sappiano anche la storia del nostro calcio e vedano come giocavamo pure noi".