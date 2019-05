ESCLUSIVA TMW - Brescia in A, Corioni: "Promozione meritata. Balo un sogno"

© foto di Federico De Luca

"Una promozione strameritata, sono davvero felicissimo per i miei concittadini e per tutti i tifosi del Brescia". Con queste parole Fabio Corioni, già dirigente del Brescia e figlio dello storico presidente Gino, ha raccontato a TMW le sue sensazioni sulla promozione della squadra di Corini.

Dopo un avvio di stagione complicato, l'arrivo di Corini ha indicato la giusta strada...

"Sì, mister Corini si è confermato tecnico serio e preparato, ma anche la squadra mi è sembrata ben costruita dalla società. Ripeto è stata una promozione decisamente meritata, anche perché vincere il campionato di Serie B non è mai semplice".

Adesso la Serie A. E i tifosi chiedono giù l'Europa a Cellino

"Quali sono le ambizioni e gli obiettivi sarebbe meglio chiederlo direttamente al presidente. Io credo però che al primo anno di Serie A sia giusto costruire una squadra in grado di mantenere la categoria. La salvezza deve essere l'obiettivo, anche perché storicamente il Brescia ha sempre fatto fatica al primo anno, poi in futuro si vedrà".

Una salvezza che magari potrebbe essere più semplice se dovesse arrivare un certo Mario Balotelli...

"Quello di Balotelli per me è semplicemente un sogno difficilissimo da realizzare visti i costi e la caratura del giocatore".

Chiusura con i protagonisti della stagione. Lei ha portato Tonali a Brescia, ma c'è qualche altro giocatore che l'ha sorpresa?

"Mi sono piaciuti davvero tanti giocatori della rosa, soffermarmi su uno non mi piace anche perché un solo giocatore non ha la forza di portarti in Serie A. Questa è la vittoria del gruppo. In questo contesto ovviamente sono felicissimo per Tonali, un ragazzo che portai io a Brescia nel 2011".