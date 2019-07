ESCLUSIVA TMW - Bressan: "Fiorentina, diamo tempo a Commisso. Inglese mi piace"

Fonte: Dall'inviato Lorenzo Marucci

A margine dell’evento Operazione Nostalgia a Cesena, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di TMW l’ex centrocampista della Fiorentina Mauro Bressan: “C’è tanto entusiasmo, è arrivato un americano che vuole fare bene e questo fa ben sperare che possa succedere qualcosa di positivo. Lasciamolo ambientare, se ha deciso di acquistare la Fiorentina è perché vuol fare delle cose importanti. Sono fiducioso e spero che la Fiorentina possa tornare ai vecchi lustri”.

Su Chiesa: “È sempre il giocatore che decide, se è convinto di restare resterà, se ha delle mire per andare da altre parti credo che sia meglio lasciarlo partire. Dipenderà tutto da lui”.

Che stagione ti aspetti come obiettivi per la Fiorentina? “Un passettino alla volta, magari arrivare in Europa League, cercare di trovare giovani talentuosi, dare fastidio alle grandi e fare un campionato da rompiscatole arrivando più in alto possibile”.

Gli obiettivi in attacco? “Bisogna vedere chi è libero e chi può venire. Inglese ha fatto bene a Parma e potrebbe fare bene a Firenze”.