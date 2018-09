Un tema caldo è quello relativo a Dybala, peraltro reso ancor più dibattuto dopo le dichiarazioni di Zamparini ad RMC Sport ("andrà via a gennaio"). L'argentino rischia di andare incontro, col Sassuolo, alla terza panchina consecutiva. Una questione delicata, soprattutto a proposito di un calciatore così importante. Massimo Briaschi, ex attaccante bianconero, spiega: "Credo che Dybala sia un valore aggiunto e se non fosse lui a chiederlo, io non lo darei mai via. Ritengo - dice a Tuttomercatoweb.com - che debba però dare la disponibilità a giocare anche part-time, perché ad oggi pare questa la situazione. E' un calciatore straordinario, poi non so se Zamparini abbia informazioni più dettagliate su una sua possibile partenza. Occorre capire cosa voglia fare il giocatore. Fossi un dirigente della Juve non avrei dubbi a tenerlo".

Allegri però come può risolvere la questione?

"Inserendolo e tenendolo vivo. Sarebbe un peccato vederlo partire. A me piace tantissimo e può fare più ruoli. Può essere un'arma in più. Certo, in questo momento non lo vedo titolare anche perché è difficile da posizionare però ci sono tante competizioni. Credo sia anche la testa del giocatore a determinare la scelta di Allegri di inserirlo o meno".