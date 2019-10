ESCLUSIVA TMW - Briaschi: "Genoa, T. Motta bella scommessa. Ora i risultati"

Il presidente del Genoa Preziosi ha scelto: affiderà la panchina a Thiago Motta, in sostituzione di Andreazzoli. Una mossa coraggiosa quella del patron rossoblù che punta anche sull'affetto che lega l'ex centrocampista al popolo genoano. Thiago Motta, dopo aver guidato le giovanili del PSG, sarà al suo primo vero grande incarico da tecnico. "Spero che porti la sua esperienza da calciatore nella sua nuova veste - dice a TMW Massimo Briaschi, ex attaccante del Genoa - mi dispiace comunque per Andreazzoli, è un ottimo allenatore. Però poi i risultati determinano e a volte bisogna cambiare".

E' un rischio affidarsi a Thiago Motta così ancora inesperto?

"E' una scommessa di Preziosi. E' un'avventura non semplice perchè con due passi falsi diventa davvero dura. Avranno valutato bene la situazione ma in fondo credo che a volte sia giusto dare un'opportunità anche a chi stimi e deve ancora iniziare un percorso. C'è un po' di rischio ma chi non risica non rosica"

Che serve ora a questo Genoa?

"La squadra è buona, come detto però i risultati determinano. I tifosi sono straordinari e la piazza idem. Non per tutti però è semplice giocare nel Genoa, la maglia è pesante. Ora servono risultati immediati".