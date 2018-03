ESCLUSIVA TMW - Briaschi: "Juve, col Real 50 e 50. Dipende da fisico e mente"

Massimo Briaschi, ex attaccante della Juventus, non vede una squadra - quella di Allegri - sfavorita nei confronti del Real Madrid. "Ad oggi dico 50 e 50 se devo fare un pronostico", spiega a Tuttomercatoweb.com. Briaschi peraltro ha giocato questa sfida con la maglia bianconera proprio negli anni Ottanta (stagione 1986-87) in Coppa Campioni. All'andata in Spagna finì 1-0 con rete di Butragueno, al ritorno 1-0 per la Juve che però poi perse 3-1 ai rigori. "Sarà una gran gara, credo possa rappresentare il top. A questo punto della Champions trovi squadre di questo calibro. Sarà una partita e una qualificazione risolta dai campioni. Si tratta comunque di un match particolare, nel senso che occorrerà vedere come le due squadre arriveranno a questo appuntamento sia dal punto di vista fisico che mentale".

Il Real Madrid sembra adesso essere concentrato quasi esclusivamente sulla Champions...

"Ci credo poco a discorsi del genere. Questi club hanno una mentalità che li porta ad essere comunque sempre con l'atteggiamento per vincere".

La prima in casa per la Juve può essere un vantaggio?

"Il risultato può essere determinante nel senso che poi sai come comportarti nella gara di ritorno. Può essere un vantaggio ma anche uno svantaggio".

E trovare nei quarti il Real anziché in finale che riflessioni le fa fare?

"Se non trovavi il Real magari affrontavi il City o il Barcellona. D'ora in poi chi tocca tocca..."