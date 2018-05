ESCLUSIVA TMW - Briaschi: "Juve, Higuain lo terrei. Tra i 5 migliori al mondo"

La Juve valuta se far partire Gonzalo Higuain. Nelle ultime ore è arrivata un'apertura alla sua partenza anche se poi dovrà essere trovato un valido sostituto. Con Massimo Briaschi, ex attaccante bianconero, abbiamo valutato questa ipotesi: "E' una possibilità concreta soprattutto se arrivasse il passaggio di Sarri al Chelsea. Poi è chiaro che bisognerà vedere come verrà rimpiazzato", dice a Tuttomercatoweb.com

Ritiene comunque giusto che venga lasciato partire?

"Io a meno di clamorose offerte me lo terrei. Però poi gli sviluppi di mercato adesso non li conosciamo e magari arriva una proposta da non rifiutare".

Lo terrebbe in virtù del fatto che resta un attaccante top?

"Stiamo parlando di un giocatore che per me è tra i cinque più forti attaccanti al mondo. Lo dimostrano i fatti: personalità, gol, forza, carattere".

Per il sostituto si parla di Morata o Martial: che ne pensa?

"Morata è un giocatore ben conosciuto dalla Juve e se la scelta cadesse su di lui sarebbe ben ponderata. Credo che Morata sarebbe un passo avanti rispetto a Martial perché alla Juve c'è già stato e si integrerebbe subito. In ogni caso stiamo parlando di grandi giocatori".

Il suo assistito Maggio dove giocherà nella prossima stagione?

"Vediamo, stiamo valutando. Non è detto che alla fine non resti a Napoli".

E Lasagna?

"Non credo che l'Udinese voglia spostarlo. Certo, il mercato è strano e vedremo che succederà. La decisione in ogni caso spetta ai friulani".