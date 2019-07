ESCLUSIVA TMW - Briaschi: "Juve, il progetto parte bene. De Ligt il top"

© foto di Lorenzo Marucci

Riparte la stagione della Juventus. Inizia una nuova era, quella con Maurizio Sarri al timone della squadra. "E' un progetto che parte col piede giusto, i bianconeri sono andati sul sicuro", dice a Tuttomercatoweb.com Massimo Briaschi, ex attaccante juventino. "Non era facile sostituire Allegri dopo tutti gli ottimi risultati che ha ottenuto. Credo che con Sarri sia stata fatta la scelta migliore. altre opzioni, tra cui Guardiola, erano impossibili".

Il nuovo tecnico saprà subito imporre la sua filosofia di gioco nella squadra?

"Ci proverà ma non so quanto tempo ci vorrà. In queste società diventa determinante la gestione del gruppo. Bisogna vedere come queste novità tattiche verranno recepite dai calciatori".

Chiesa, obiettivo della Juve, resterà alla Fiorentina?

"Credo di sì. Per un anno resterà in viola da quello che percepisco. E fa la cosa giusta perchè ha modo di consacrarsi e di diventare un giocatore importantissimo".

de Ligt, se arriverà come pare, che colpo sarà?

"Top player. E' il migliore che potesse esserci. Ancora manca qualcosina per l'accordo finale ma credo che arriverà. E per me ripeto è assolutamente il top. Quanto alla Juve sarà sempre lì, per lo scudetto e poi vediamo cosa succede per quella Coppa....".