Il Genoa si lecca ancora le ferite e cerca di ripartire ma non può più sbagliare: "Purtroppo è uns situazione che negli ultimi anni si ripete", dice a TMW Massimo Briaschi grande ex dei rossoblù. "Il Genoa comunque ha una squadra forte e l'allenatore, Maran, è molto bravo. Forse è una questione di tempo. Ho fiducia anche in Scamacca che sta facendo molto bene, è un giovane molto interessante; Pandev è sempre al top quindi spero che anche grazie a loro si possano riprendere".

Il Covid ha condizionato il Genoa...

"Sì hanno avuto una quindicina di giocatori col virus e in queste situazioni poi non ti alleni come vorresti, non ci sono i giocatori per fare tutte le prove tattiche. E qualche partita ti gira storta. Ripeto, la squadra comunque mi sembra da posizioni superiori. Vediamo poi se Schone verrà reintegrato o meno."

Giusto dar fiducia ancora a Maran?

"Per me è l'ideale per l'ambiente Genoa, poi è chiaro ci vuole anche fortuna. Bisogna considerare ripeto i problemi del Covid".

Lunedì la partita con la Fiorentina: scontro salvezza?

"E' una bella sfida a Firenze. Nessuno può sbagliare. Sta peggio il Genoa perchè gioca fuori casa anche se il Franchi sarà senza i tifosi. E come classifica il Genoa è più giù e potrebbe aver problemi. Entrambe le squadre occupano un posto nella graduatoria che non rispecchia il loro valore. La Fiorentina non me l'aspettavo così in classifica, i giocatori ci sono e per lo meno è da prime dieci posizioni. Fare un altro campionato così tirato non giova alla lunga. Prandelli comunque conosce tutto, la scelta è stata azzeccata anche se ora non ci voleva il Covid..."

Tornando a Scamacca da attaccante da cosa è rimasto colpito?

"E' migliorato molto perchè secondo me è un ragazzo che gioca per la squadra e si è rivelato anche finalizzatore, particolare che negli anni precedenti doveva ancora affinare".