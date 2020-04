esclusiva Briasco chiama il Milan: “La Serie A è un sogno, vorrei giocare con Ibra”

Norberto Briasco è il nome nuovo per l’attacco del Milan. Protagonista con l’Huracan e con l’Armenia, l’attaccante esterno classe 96 parla a TuttoMercatoWeb.

Coronavirus e isolamento: come va in Argentina?

“Siamo isolati da circa venticinque giorni, non si sa quando si risolverà la situazione. Intanto mi alleno a casa...”.

In attesa del mercato. E a lei pensa il Milan...

“Sarebbe bello. Sono contento che se ne parli, vedremo. Mi piacerebbe giocare in Europa. Il Milan è un club importante, dove hanno giocato grandi calciatori tra cui Ibra che avere come compagno di squadra sarebbe bellissimo. Ma intanto penso all’Huracan. E tengo i piedi per terra”.

All’Huracan è cresciuto Javier Pastore, che poi in Italia ha fatto grandi cose. Al Palermo.

“È un giocatore importante. Un esempio da seguire”.

Oggi gioca nella Roma, dove milita Mkhitaryan, suo compagno in Nazionale.

“È un grande calciatore, ha qualità importanti. Come gran parte dei calciatori che milita in Italia”

La sua squadra preferita, in Serie A?

“Per la storia il Milan. Ma anche Inter e Juventus. Guardo molto anche il calcio inglese”

Le sue qualità principali?

“Sono veloce nell’uno contro uno. Caratteristiche che si addicono anche al calcio inglese, un altro campionato in cui, come detto, mi piacerebbe giocare. Ma sarebbe bello arrivare in Serie A. Intanto però, tengo i piedi per terra...”.