esclusiva Brini: "Udinese bel salto di qualità. De Paul? Lo vedrei negli ultimi 30 metri"

Fabio Brini si gode il successo dell'Udinese contro la Lazio. L'ex portiere friulano segue tutte le partite della squadra di Gotti e ieri ha esultato: "E' stata una partita giocata bene sotto ogni punto di vista - dice a TMW - soprattutto a livello agonistico e mentale, cosa che non c'era stata in altre partite. E' chiaro che l'Udinese è una squadra tecnica, la Lazio non ha messo in pratica il suo gioco anche per merito dell'Udinese che è stata brava a chiudere spazi"

De Paul ormai leader indiscusso...

"Se va avanti così è una consacrazione per lui, ammesso che ce ne fosse bisogno. Per me deve giocare negli ultimi trenta metri e non ricevere palla sua metà campo. Crea superiorità numerica, altrimenti è un po' sprecato. E' pronto per il salto in una big, non è certamente un fuoco di paglia ormai".

Peraltro quello di ieri è stato un successo ottenuto nonostante le tante assenze...

"Tutti purtroppo devono mettere in preventivo questa situazione. Serve in questi casi una rosa importante, robusta".

Chi le è piaciuto poi in questa Udinese?

"Ieri Forestieri ha giocato una gran partita, Pussetto idem. Non so se gli argentini hanno dato di più in onore di Maradona però hanno qualità per fare queste cose. Sta tornado anche Pereyra, molto importante per questa squadra. E Nuytinck ha dato tranquillità al reparto arretrato".

Dove può arrivare l'Udinese?

"La rosa è da salvezza tranquilla e poi si potrà vedere a cosa può ambire"