esclusiva Brosio: "Entusiasta della scelta di Pirlo. Sarri non era allenatore da Juve"

Intervistato da TMW in occasione del Galà del Mattone a Forte dei Marmi, Paolo Brosio ha parlato delle sue sensazioni sul nuovo corso della Juventus: "Io sono entusiasta di Pirlo perché è un campione e un amico, mi ha anche aiutato per l'associazione e gli auguro ogni bene possibile. Ero contrario a Sarri perché sono stato il primo a dire che quella situazione non andava bene perché non era un uomo da Juventus. E' un allenatore bravissimo che ha avuto risultati importanti, però non è un allenatore da Juventus e quando vai nella Juventus devi adattare il tuo gioco ai giocatori che hai, non puoi imporre le tue idee, che sennò ti metti contro i senatori della squadra, quelli che ha fatto vincere la Juve tante coppe, tanti campionati. Bisogna cercare di adattarsi e Sarri non si è mai adattato anche se negli ultimi tempi dicevano che si era adattato, secondo me no e i giocatori non lo seguivano più, questa è la verità. Gli auguro ogni bene ma non era un allenatore per la Juve".

Sull'evento ha anche detto: "Soddisfazione enorme. Un grande successo di spettacolo, di scaletta, di ritmo nonostante una situazione critica dopo la positività di Mihajlovic, dopo che Briatore mi aveva promesso di venire ma è anche lui positivi, dopo che tanti amici di ritorno dalla Sardegna mi avevano promesso di venire, sostenitori, benefattori, che volevano fare volontariato ma in quella situazione si era scatenata la fobia del morbo".