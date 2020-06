esclusiva Brosio: "Juve, Dybala e i 15 milioni? Solo se fa vincere Champions e Scudetto"

vedi letture

Paolo Brosio, giornalista e tifoso juventino, è intervenuto oggi nel TMW News, il salotto televisovo di Tuttomercatoweb.com. E ha detto: "Da tifoso bianconero spero che la squadra possa vincere tutto però quest'anno c'è una grande Lazio, Tare e Lotito hanno fatto un capolavoro perchè non hanno un budget superlativo però non sbagliano un colpo. Il gioco della Lazio è spumeggiante. Io con Sarri non mi sono trovato bene: ti aspetti un gioco fantastico ma in realtà non l'ho mai visto, forse un paio di volte. Ero abituato ad un gioco di una Juve che non mollava mai e se andava in vantaggio non faceva più passare gli altri e in contropiede in tre secondi andava in porta. A Sarri peraltro è stata data una squadra con i controfiocchi".

Chi teme di più?

"In campionato temo la Lazio, in Coppa Italia l'inter anche se deve battere il Napoli. Se la Juve non supera il Milan allora... tornando al discorso precedente, la difesa non è stata all'altezza della vecchia Juve e questo gran gioco a centrocampo non l'ho visto. Per impostare sempre il gioco servono non solo piedi buoni ma anche giocatori con un fisico bestiale. Non bastano le grandi punte, a parte che non avrei mai mandato via Mandzukic, un grande che ti dà quella grinta che è mancata quest'anno. Inutile avere tre fenomeni davanti e se poi c'è un centrocampo deficitario. Per dominare tutto servirebbero due Ronaldo di centrocampo".

Dybala e la richiesta di 15 milioni di ingaggio. Opportuno?

"Mah. Da lui ci si aspetta anche di più. Avrei fatto questa richiesta man mano che avrei fatto altri gol, anche per rispetto a questo momento così difficile. Forse è una richiesta dei manager più che sua. Certo se fa vincere la Champions, la Coppa Italia e il campionato allora a conti fatti, do ut des ma a priori mi vergognerei un po'".