ESCLUSIVA TMW - Bruni: "Obiang già in Primavera era un allenatore in campo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Bell'acquisto per il Sassuolo". Luciano Bruni, ex centrocampista di Fiorentina e Verona non ha dubbi parlando di Pedro Obiang, nuovo acquisto degli emiliani. Lo ha allenato ai tempi della Primavera della Samp e adesso dice: "A quei tempi era già pronto per la prima squadra -spiega a TMW - e mi meravigliavo del fatto come non venisse preso in considerazione. In effetti poi entrò nel giro della prima squadra. In Primavera era già un mezzo allenatore, consigliava, aiutava, con personalità"

Insomma un acquisto importante per il Sassuolo..

"Sì e arriva da campionati di spessore con il West Ham. Ha esperienza internazionale e in Italia torna più maturo. Resta da vedere come verrà impiegato, se da play o da mezzala, ma lui comunque può far tutto".

Capitolo Fiorentina: da ex viola che idea si è fatto finora sulla squadra?

"Ho visto la partita col Benfica, con tanti giovani interessanti. Il gioco non mi è dispiaciuto, si può essere soddisfatti. Ora l'importante è far restare Chiesa, il giocatore qualitativamente più importante. Che succederà? Le pressioni sono tante e quando ti prospettano grandi contratti e progetti ambiziosi chiunque può vacillare"